Ледовые скульптуры начали устанавливать на площади имени Ленина

Один из завершающих штрихов — ледовые фигуры.
«Ледяной парад возглавит символическая надпись “С Новым годом!” длиной 32 метра — она будет украшать площадь Ленина со стороны катка. Вторая по размеру скульптура появится в центре площади и будет выполнена в виде панно “Сделано в Хабаровском крае”. У главной новогодней ёлки края почетные места займут фигуры Деда Мороза и Снегурочки. Также на площади появятся символы края — амурский тигр и белогрудый медведь», — рассказали в министерстве культуры края.
Над созданием композиций работают два ледовых скульптора. Мастера обещают завершить свои творения до конца этой недели.
Отметим, новогоднее оформление центральной площади должно быть завершено до 25 декабря, когда свою работу начнет традиционный краевой фестиваль-ярмарка «АмурФест. Зима».