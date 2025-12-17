Ледовые скульптуры начали устанавливать на площади имени Ленина

«Ледяной парад возглавит символическая надпись “С Новым годом!” длиной 32 метра — она будет украшать площадь Ленина со стороны катка. Вторая по размеру скульптура появится в центре площади и будет выполнена в виде панно “Сделано в Хабаровском крае”. У главной новогодней ёлки края почетные места займут фигуры Деда Мороза и Снегурочки. Также на площади появятся символы края — амурский тигр и белогрудый медведь», — рассказали в министерстве культуры края.