Хабаровский край примет участие в общероссийском конкурсе новогодних ёлок

Хабаровский край примет участие в общероссийском конкурсе «Ёлка России». Как сообщает информационное агентство «Хабаровский край сегодня», он проводится среди общественных территорий, благоустроенных в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни», инициированного президентом России Владимиром Путиным.
Главная цель конкурса — выявить новогодние деревья, отражающие уникальность и культурные традиции регионов. Участникам предстоит представить праздничные украшения, изготовленные предприятиями народных художественных промыслов, мастерами и ремесленниками региона с применением элементов креативного дизайна. Высота конкурсных ёлок должна составлять минимум 3 метра.
От Хабаровского края новый участник федерального уровня будет определен по итогам краевого этапа, проходящего с 15 по 22 декабря.
10 января начнется общероссийское голосование за самую привлекательную и оригинальную новогоднюю ёлку в конкурсе «Ёлки России». Жителям Хабаровского края представится возможность поддержать своего кандидата вплоть до 13 января, проголосовав в официальной группе проекта «ГородаМеняютсяДляНас» в соцсети «ВКонтакте».
В предыдущем году Хабаровский край на конкурс заявил ель села Тополево, украшенную игрушками ручной работы с изображением амурского тигра, лотоса Комарова, петроглифов Сикачи-Аляна, моста через реку Амур и других объектов региона.
Организаторами конкурса выступают Минстрой России, АНО «Ассоциация разработчиков проектов развития территорий», ресурсный центр «Фейшен Хаб», Ассоциация парков России и администрация президента РФ.