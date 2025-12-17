Хабаровский край примет участие в общероссийском конкурсе новогодних ёлок

10 января начнется общероссийское голосование за самую привлекательную и оригинальную новогоднюю ёлку в конкурсе «Ёлки России». Жителям Хабаровского края представится возможность поддержать своего кандидата вплоть до 13 января, проголосовав в официальной группе проекта «ГородаМеняютсяДляНас» в соцсети «ВКонтакте».