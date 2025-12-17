Завершено расследование по делу экс-главы краевого ГАИ Андрея Сиротинина

В Красноярском крае завершено расследование дела против бывшего главы краевой ГИБДД по обвинению во взяточничестве. Об этом сообщили в региональном Следственном комитете.
Следствие завершило расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника Управления ГИБДД по Красноярскому краю. Он обвиняется в серии коррупционных преступлений, включая получение крупных взяток и превышение должностных полномочий. Материалы дела направлены в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд.
Речь идет об Андрее Сиротинине. По данным следствия, в 2024 году бывший руководитель, действуя как лично, так и через сообщников, организовал систему получения взяток. Основной схемой стала продажа «красивых» автомобильных номеров. За обеспечение присвоения конкретных буквенно-цифровых комбинаций 11 автомобилям от двух жителей Красноярска было получено 925 тысяч рублей.
Кроме того, обвиняемый злоупотреблял служебным положением для оказания «услуг» знакомым. Так, он дал незаконное указание подчиненным обеспечить сдачу экзамена на права 64-летнему мужчине, который в обмен бесплатно выполнил ремонт в квартире полицейского на 100 тысяч рублей. В другом случае, чтобы освободить знакомого от штрафов за тонировку, обвиняемый приказал удалить данные о нарушениях из базы, получив за это электро-монтажные работы стоимостью около 120 тысяч рублей.
На момент публикации бывший начальник краевой ГИБДД находится под стражей. В отношении двух фигурантов дела, обвиняемых в даче взяток, избрана мера пресечения в виде запрета определённых действий.
Ранее в деле Андрея Сиротинина выявили еще один эпизод.