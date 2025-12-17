Завершено расследование по делу экс-главы краевого ГАИ Андрея Сиротинина

Кроме того, обвиняемый злоупотреблял служебным положением для оказания «услуг» знакомым. Так, он дал незаконное указание подчиненным обеспечить сдачу экзамена на права 64-летнему мужчине, который в обмен бесплатно выполнил ремонт в квартире полицейского на 100 тысяч рублей. В другом случае, чтобы освободить знакомого от штрафов за тонировку, обвиняемый приказал удалить данные о нарушениях из базы, получив за это электро-монтажные работы стоимостью около 120 тысяч рублей.