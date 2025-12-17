В Уфе продлили выплату стипендий студентам-сиротам

Администрация Уфы продолжает программу поддержки для студентов, которые остались без родителей. Глава города Ратмир Мавлиев подписал документ, который утверждает выплату специальных стипендий на предстоящий учебный год. Сам по себе этот вид помощи действует в городе уже с 2014-го.