В Уфе продлили выплату стипендий студентам-сиротам

Администрация Уфы продолжает программу поддержки для студентов, которые остались без родителей. Глава города Ратмир Мавлиев подписал документ, который утверждает выплату специальных стипендий на предстоящий учебный год. Сам по себе этот вид помощи действует в городе уже с 2014-го.
Согласно опубликованному постановлению, получателями выплат станут сироты и студенты, лишившиеся родительской опеки. Получатели стипендии должны учиться в профессиональных колледжах или высших учебных заведениях, расположенных на территории Уфы.
Уточняется, что все организационные вопросы, связанные с назначением и перечислением денег, возложены на городское управление по опеке и попечительству.
