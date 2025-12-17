Ричмонд
В Перми восстановили теплоснабжение и горячую воду на Гайве

Если батареи так и не нагреются в течение дня, жителям рекомендуют обращаться в управляющую компанию.

Источник: AP 2024

Отопление и горячее водоснабжение в пермском микрорайоне Гайва восстановили после вечерней аварии, сообщили perm.aif.ru в ПАО «Т Плюс».

Перебои с теплом возникли на Гайве поздно вечером 16 декабря — как оказалось, причиной был дефект на теплосетях. Для проведения ремонтных работ полностью дома не отключали, однако временно снизили подачу теплоносителя.

«Это занимает время из-за большого количества подземных коммуникаций на участке: газовые трубы, кабели и сети расположены очень плотно, — объяснили в “Т Плюс”. — Чтобы не повредить их, многие операции выполняем вручную с особой осторожностью».

Утром 17 декабря нормальные параметры горячей воды и отопления восстановили. В том случае, если в течение дня батареи так и не нагреются, жителей микрорайона просят обращаться в управляющую компанию по телефонам, указанным в квитанциях.