В Перми восстановили теплоснабжение и горячую воду на Гайве

Отопление и горячее водоснабжение в пермском микрорайоне Гайва восстановили после вечерней аварии, сообщили perm.aif.ru в ПАО «Т Плюс».
Перебои с теплом возникли на Гайве поздно вечером 16 декабря — как оказалось, причиной был дефект на теплосетях. Для проведения ремонтных работ полностью дома не отключали, однако временно снизили подачу теплоносителя.
«Это занимает время из-за большого количества подземных коммуникаций на участке: газовые трубы, кабели и сети расположены очень плотно, — объяснили в “Т Плюс”. — Чтобы не повредить их, многие операции выполняем вручную с особой осторожностью».
Утром 17 декабря нормальные параметры горячей воды и отопления восстановили. В том случае, если в течение дня батареи так и не нагреются, жителей микрорайона просят обращаться в управляющую компанию по телефонам, указанным в квитанциях.