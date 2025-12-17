Первый этап строительства маслозавода завершили в Ростовской области

В селе Троицкое Неклиновского района Ростовской области завершен первый этап возведения нового маслоэкстракционного завода. Проектная мощность предприятия составляет 1000 тонн переработки семян подсолнечника в сутки, что позволит перерабатывать около 330 тысяч тонн сырья в год. Об этом сообщили в региональной службе государственного строительного надзора.