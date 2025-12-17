Матвиенко указала на недоработки в законе против мошенничества

С 1 июня этого года в России вступил в силу закон о противодействии телефонному и интернет-мошенничеству. Он включает порядка 30 мер, которые вводятся поэтапно. В частности, уже действует запрет на использование иностранных мессенджеров сотрудниками госорганов, банков и операторов связи при общении с клиентами, а сообщения от портала «Госуслуг» больше не приходят, пока человек разговаривает по телефону. Также граждане могут отказаться от массовых обзвонов и смс-рассылок и устанавливать через «Госуслуги» самозапрет на оформление сим-карт, а все звонки от организаций теперь должны маркироваться.