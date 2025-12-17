В период гололедицы на Красноярской железной дороге усилен контроль за состоянием железнодорожных переездов

Для предупреждения нештатных ситуаций и ДТП регулярно проводится очистка от снега и льда резинокордовых покрытий и автополотна в границах железнодорожных переездов.
Кроме того, железнодорожники взаимодействует с региональными структурами, отвечающими за состояние автомобильных дорог на подъездах к переездам, чтобы совместно обеспечить их надлежащее состояние.
Под особым контролем находятся пересечения железной дороги с автомобильными магистралями, где осуществляется интенсивное движение автотранспорта, в том числе крупнотоннажных грузовых машин.
Дежурные работники проводят регулярные обходы таких переездов и при необходимости обрабатывают опасные участки противоскользящими материалами (заранее подготовлен запас песка или шлака).
Отметим, что в настоящее время на автодорогах Сибири, примыкающих к железнодорожным путям в границах Красноярской магистрали, наблюдается гололедица.
Железнодорожники призывают водителей неукоснительно соблюдать правила дорожного движения: категорически запрещено выезжать на переезд при запрещающем сигнале светофора, выезжать на встречную полосу и совершать обгон.
В целях личной безопасности перед поездкой необходимо убедиться в технической исправности транспортного средства, в первую очередь, проверить тормозное оборудование и соответствие шин погодным условиям.