Прокуратура отреагировала на жалобу белоруски из-за запаха гриля в квартире

Кроме того, в магазине продавалась немаркированная продукция. Также были обнаружены и другие нарушения законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения в части технологических процессов и изготовления пищевой продукции. Итог — предприятию было вынесено предписание о приостановлении в данном магазине услуг по изготовлению и реализации пищевой продукции, запрете производства товаров с использованием пищевой продукции маркировки.