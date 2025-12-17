Прокуратура отреагировала на жалобу белоруски из-за запаха гриля в квартире. Подробности озвучили в службе информации прокуратуры Гомельской области.
В прокуратуру Гомеля обратилась местная жительница. Она пожаловалась на работу магазина, который принадлежит предприятию по производству продукции из мяса птицы. Гомельчанка отметила, что с двумя маленькими детьми живет в квартире, а этажом ниже находится магазин.
«Заявитель отметила, что работающий электрический гриль издает крайне неприятный запах, а холодильное оборудование очень шумит. Гомельчанка обратилась в прокуратуру в надежде, что ее жалоба не останется без внимания», — сообщили в ведомстве.
В момент рассмотрения обращения прокурором Гомеля в Гомельский городской центр гигиены и эпидемиологии направлено поручение о проведении проверки в магазине. Удалось установить, что уровень шума в квартире местной жительницы при работе оборудования в торговом объекте ночью превышал допустимые нормы.
Кроме того, в магазине продавалась немаркированная продукция. Также были обнаружены и другие нарушения законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения в части технологических процессов и изготовления пищевой продукции. Итог — предприятию было вынесено предписание о приостановлении в данном магазине услуг по изготовлению и реализации пищевой продукции, запрете производства товаров с использованием пищевой продукции маркировки.
«В настоящее время оказание услуг в магазине по изготовлению и реализации жареного кулинарного изделия из мяса цыплят-бройлеров приостановлено, пищевая продукция без наличия маркировки изъята из обращения», — отметили в прокуратуре.
И обратили внимание, что дальнейшее устранение нарушений со стороны субъекта хозяйствования находится на контроле прокуратуры Гомеля.
