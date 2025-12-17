Красноярка заказала из-за границы галлюциногенный чай из лотоса

Об этом сообщает Сибирское таможенное управление.
Во время таможенного контроля экспресс-груза специалисты обнаружили посылку с 109 граммами «Чая из лепестков лотоса».
Проведенная экспертиза показала, что в смеси содержится голубой лотос. Это растение внесено в официальный перечень, содержащий наркотические или психотропные вещества, и его ввоз в Россию строго запрещён.
Товар был изъят. В отношении заказчицы из Красноярска Новосибирской таможней возбуждено дело об административном правонарушении по статье о несоблюдении запретов при перемещении товаров через границу.