В Иркутске хирурги помогли ребенку со сложной деформацией стоп

По словам заведующего отделением травматологии и ортопедии Глеба Большакова, основной сложностью стало позднее обращение за помощью. «Обычно подобные деформации мы корректируем в более раннем возрасте, начиная с 5 лет. Однако и в этом случае современные хирургические методики позволили нам добиться успеха», — отметил врач.