В Иркутске хирурги помогли ребенку со сложной деформацией стоп

Специалисты отделения травматологии и ортопедии Ивано-Матренинской детской клинической больницы успешно выполнили уникальную для региона двухэтапную операцию 11-летнему пациенту с детским церебральным параличом. Об этом сообщили в пресс-службе больницы.
Хирургическое вмешательство позволило устранить тяжелую деформацию обеих стоп, из-за которой мальчик не мог носить обувь.
Как сообщили в пресс-службе медучреждения, первая операция на правой стопе была проведена 19 сентября. После курса домашней реабилитации, через два месяца, врачи прооперировали вторую стопу. Каждое из реконструктивных вмешательств на костях длилось около часа.
По словам заведующего отделением травматологии и ортопедии Глеба Большакова, основной сложностью стало позднее обращение за помощью. «Обычно подобные деформации мы корректируем в более раннем возрасте, начиная с 5 лет. Однако и в этом случае современные хирургические методики позволили нам добиться успеха», — отметил врач.
Медики подчеркивают, что хирургия — это лишь первый этап лечения. Положительный прогноз для пациента теперь напрямую зависит от дальнейшей реабилитации, постоянных тренировок и упорства самого ребенка. Врачи больницы продолжат сопровождать мальчика на пути к полному восстановлению.
