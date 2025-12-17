Ричмонд
В Омской области выявили около 50 партий молока и кормов без документов

Опасная продукция с аннулированными ветсертификатами поступила в розничную продажу.

Источник: Комсомольская правда

В декабре 2025 года омское управление Россельхознадзора зафиксировало систематические нарушения при продаже молочной продукции и кормов для животных. Мониторинг в системе «Меркурий» показал, что продукция с нарушением правил прослеживаемости уже попала на прилавки.

В Тарском районе ИП Ольга Журавлева продавала сметану, кефир, творог и молоко, на которые аннулированы производственные ветеринарные документы. Всего в течение месяца выявили около 50 таких фактов у девяти хозяйствующих субъектов. Общий вес продукции-фальсификата составил 48,8 килограмма.

«Алгоритмы ФГИС автоматически блокируют возможность создания транспортных документов на партии, не имеющие подтвержденного происхождения. Следовательно, поступление такой продукции на прилавки магазинов осуществлялось в обход установленных ветеринарных правил, без гарантий безопасности», — уточнили 17 декабря в ведомстве.

По фактам нарушений предпринимателям объявили предостережения. Информацию передали в Роспотребнадзор для принятия мер для защиты прав потребителей.

