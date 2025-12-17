Власти высказались о строительстве жилья в Минске в 2026 году

Александр Евсеев заметил: для того, чтобы привлечь кадры на узких технологичных производствах, их нужно обеспечивать жильем. Особенно актуально это для молодых специалистов. Он отметил, что в целом на финансирование жилья их всех источников намерены направить 1,3 миллиарда рублей. Строительство будет осуществляться и за счет бюджетных средств — их будет выделено 90 миллионов рублей.