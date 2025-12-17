Власти высказались о строительстве жилья в Минске в 2026 году. Подробности озвучил глава комитета экономики Мингорисполкома Александр Евсеев. Об этом пишет агентство «Минск-Новости».
— Объем строительства жилья планируется на уровне 400 тысяч квадратных метров, не ниже, — отметил председатель комитета экономики.
По его словам, с учетом государственной поддержки в столице в 2026 году будет возведено 26,9 тысячи квадратных метров жилья. Вместе с тем арендного жилья будет построено 36,6 тысячи квадратных метров.
Александр Евсеев заметил: для того, чтобы привлечь кадры на узких технологичных производствах, их нужно обеспечивать жильем. Особенно актуально это для молодых специалистов. Он отметил, что в целом на финансирование жилья их всех источников намерены направить 1,3 миллиарда рублей. Строительство будет осуществляться и за счет бюджетных средств — их будет выделено 90 миллионов рублей.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ, разрешающий быстрее вселяться в арендное жилье.
Тем временем Мингорисполком сказал, почему в Беларуси больше не будет дольщиков жилья.
Кроме того, специалисты сказали, в каких случаях у белорусов могут удержать до 50% пенсии.