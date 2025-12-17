Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Хирургу Иркутской областной больницы присвоили звание «Заслуженного врача РФ»

Александр Панасюк каждый год выполняет около 230 операций.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Хирургу Иркутской областной больницы Александру Панасюку присвоили звание «Заслуженного врача Российской Федерации». Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Приангарья Игорь Кобзев. Президент страны присвоил почетное звание врачу за заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу.

— Александр Панасюк — хирург высшей категории, талантливый организатор и педагог. Он разработал и запатентовал новый способ гемостаза селезенки, — заявил глава региона.

Также хирург является одним из разработчиков методики операций для тяжелых пациентов с травмами живота. Каждый год он выполняет около 230 операций. Также Александр является доцентом кафедры Иркутского медицинского университета.

Ранее КП-Иркутск рассказала, что анестезиологу из областного центра присвоили звание «Заслуженный врач России».