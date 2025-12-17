Хирургу Иркутской областной больницы присвоили звание «Заслуженного врача РФ»

Хирургу Иркутской областной больницы Александру Панасюку присвоили звание «Заслуженного врача Российской Федерации». Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Приангарья Игорь Кобзев. Президент страны присвоил почетное звание врачу за заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу.
— Александр Панасюк — хирург высшей категории, талантливый организатор и педагог. Он разработал и запатентовал новый способ гемостаза селезенки, — заявил глава региона.
Также хирург является одним из разработчиков методики операций для тяжелых пациентов с травмами живота. Каждый год он выполняет около 230 операций. Также Александр является доцентом кафедры Иркутского медицинского университета.
