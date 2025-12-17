Парк метро столицы пополнят более 700 новых вагонов «Москва-2026»

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Парк Московского метрополитена в ближайшие два года пополнят более 700 новых вагонов модели «Москва-2026» с обновленным интерьером, сообщил «Трансмашхолдинг». Поезд разработан специалистами компании «ТМХ-инжиниринг» и построен на мытищинском заводе «Метровагонмаш».