Певица Алена Ланская показала, как выглядит бейдж участника Всебелорусского народного собрания

Певица Алена Ланская показала, как выглядит бейдж участника ВНС.

Источник: Комсомольская правда

Заслуженная артистка и известная белорусская певица Алена Ланская у себя в социальных сетях показала, как выглядит бейдж участника Всебелорусского народного собрания, которое состоится в Минске 18 и 19 декабря 2025 года.

Артистка также рассказала, что сегодня у нее появился повод для того, чтобы надеть медаль.

— Я помню дедушка у меня был, когда я была маленькая. Он всегда надевал свои военные медали. У меня, конечно, не военная медаль, но пришлось сегодня тоже ее надеть, — отметила Алена Ланская.

Популярная белорусская певица Алена Ланская показала, как выглядит бейдж участника ВНС. Фото: соцсети Алены Ланской.

Певица посетила выставку достижений «Моя Беларусь», которая откроется с 19 декабря 2025 года будет работать по 23 февраля 2026 года в Минском международном выставочном центре. Она показала свой бейдж ВНС и сообщила, что по выставке была проведена экскурсия.

Тем временем группы по борьбе с дронами появятся Минске в дни ВНС 18 и 19 декабря.

Ранее полная повестка Всебелорусского народного собрания обнародована в Беларуси.

Кстати, белорусская певица Алена Ланская сделала неожиданное признание о работе: «Я стала перегорать этой профессией».