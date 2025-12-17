Певица Алена Ланская показала, как выглядит бейдж участника Всебелорусского народного собрания

Заслуженная артистка и известная белорусская певица Алена Ланская у себя в социальных сетях показала, как выглядит бейдж участника Всебелорусского народного собрания, которое состоится в Минске 18 и 19 декабря 2025 года.
Артистка также рассказала, что сегодня у нее появился повод для того, чтобы надеть медаль.
— Я помню дедушка у меня был, когда я была маленькая. Он всегда надевал свои военные медали. У меня, конечно, не военная медаль, но пришлось сегодня тоже ее надеть, — отметила Алена Ланская.
Популярная белорусская певица Алена Ланская показала, как выглядит бейдж участника ВНС. Фото: соцсети Алены Ланской.
Певица посетила выставку достижений «Моя Беларусь», которая откроется с 19 декабря 2025 года будет работать по 23 февраля 2026 года в Минском международном выставочном центре. Она показала свой бейдж ВНС и сообщила, что по выставке была проведена экскурсия.
Тем временем группы по борьбе с дронами появятся Минске в дни ВНС 18 и 19 декабря.
Ранее полная повестка Всебелорусского народного собрания обнародована в Беларуси.
