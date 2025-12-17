Путин отметил профессионализм бойцов 201-й Гатчинской военной базы

МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил командование и личный состав 201-й гвардейской Гатчинской дважды Краснознамённой, ордена Жукова военной базы с присвоением звания «гвардейская» и отметил, что действия ее бойцов в ходе спецоперации — пример высокого профессионализма, выполнения воинского долга, самоотверженности и храбрости.