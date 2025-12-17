Путин отметил профессионализм бойцов 201-й Гатчинской военной базы

МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил командование и личный состав 201-й гвардейской Гатчинской дважды Краснознамённой, ордена Жукова военной базы с присвоением звания «гвардейская» и отметил, что действия ее бойцов в ходе спецоперации — пример высокого профессионализма, выполнения воинского долга, самоотверженности и храбрости.
В понедельник Путин присвоил почетное наименование «гвардейская» 201-й Гатчинской военной базе.
«Поздравляю вас с присвоением 201-й Гатчинской дважды Краснознамённой, ордена Жукова военной базе почётного наименования “гвардейская”… Умелые и решительные действия личного состава военной базы в ходе специальной военной операции являются образцом выполнения воинского долга, храбрости, самоотверженности и высокого профессионализма», — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.
Глава государства добавил, что присвоение наименования «гвардейская» это высокая честь и признание особых заслуг, массового героизма и отваги, стойкости и мужества, проявленных служащими при защите Отечества.
Путин выразил уверенность, что воины-гвардейцы будут и впредь хранить верность присяге, с честью служить Родине, надёжно обеспечивать безопасность и мирную жизнь граждан России.