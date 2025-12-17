«Разделяю ваше возмущение»: Глава Ростова прокомментировал жалобы горожан на холодные батареи

Глава Ростова-на-Дону Александр Скрябин прокомментировал жалобы горожан на низкую температуру воды в кранах и недостаточный нагрев батарей. Причиной проблемы он назвал сбой в работе ТЭЦ-2, которая до сих пор не обеспечивает нормативный нагрев теплоносителя.