«Разделяю ваше возмущение»: Глава Ростова прокомментировал жалобы горожан на холодные батареи

В Ростове проверят действия поставщика тепла.

Источник: Комсомольская правда

Глава Ростова-на-Дону Александр Скрябин прокомментировал жалобы горожан на низкую температуру воды в кранах и недостаточный нагрев батарей. Причиной проблемы он назвал сбой в работе ТЭЦ-2, которая до сих пор не обеспечивает нормативный нагрев теплоносителя.

— Ресурсоснабжающая организация обещает это сделать до конца сегодняшнего дня. Разделяю возмущение сложившейся ситуацией, — написал Александр Скрябин.

Он поручил профильным службам подготовить обращения в органы прокуратуры и Ростехнадзор для проведения проверки действий поставщика тепла.

