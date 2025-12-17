Вирусолог Лидский предложил новую теорию о причинах старения

«Инфекции являются сильнейшим фактором эволюции, они влияют не только на формирование иммунной системы, но и на другие свойства организмов, такие как возраст полового созревания, а согласно моей теории контроля патогенов, и продолжительность жизни, — пояснил ученый. — На сегодняшний момент, моя теория является самой полной из всех существующих, способной объяснить то, что другие концепции объяснить не могут. Например, она указывает на экологические причины, приводящие к эволюции экстремального долголетия у голых землекопов, смерти после размножения у лососей, связь между способностью к полету и долголетием у птиц».