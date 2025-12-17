В Башкирии пациенту с раком кишечника провели операцию без разрезов

Кроме того, во время этой процедуры впервые была применена современная методика обезболивания, известная как ТАР-блок. Ее выполнили анестезиолог Семен Михайлов и медсестра-анестезист Елена Егорова под контролем ультразвука. Такой подход позволяет значительно снизить интенсивность боли после операции и уменьшить дозу сильнодействующих обезболивающих препаратов.