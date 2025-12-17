В Башкирии пациенту с раком кишечника провели операцию без разрезов

В отделении онкологии органов брюшной полости в Стерлитамаке медики провели операцию, не имевшую аналогов в истории медучреждения. Хирургическая бригада в составе онкологов Павла Баязитова, Раиля Гарифуллина и Ильнара Султанова выполнила резекцию части толстого кишечника. Им ассистировала операционная медсестра Ольга Зайкина.
Как рассказали в пресс-службе регионального Минздрава, сложность и новизна вмешательства заключались в том, что хирурги сформировали соединение между частями кишечника — анастомоз — непосредственно внутри брюшной полости. Им удалось обойтись без традиционных разрезов на передней стенке живота. Операцию провели пациенту с диагнозом «рак верхней трети восходящей ободочной кишки».
Кроме того, во время этой процедуры впервые была применена современная методика обезболивания, известная как ТАР-блок. Ее выполнили анестезиолог Семен Михайлов и медсестра-анестезист Елена Егорова под контролем ультразвука. Такой подход позволяет значительно снизить интенсивность боли после операции и уменьшить дозу сильнодействующих обезболивающих препаратов.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.