Минтруда сказало, могут ли привлечь белорусов к работе в Новый год. Подробности обнародовали в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты.
В ведомстве отметили, может ли наниматель привлечь к труду в праздники и выходные дни. Так, по Трудовому кодексу в праздники и праздничные дни, которые были объявлены нерабочими, нельзя работать. Однако есть исключения.
Вместе с тем работа в выходной должна быть оформлена приказом (распоряжением) со стороны нанимателя. В документе должны быть прописаны условия компенсации.
«За каждый час работы в праздничные и выходные полагается доплата. При сдельной оплате труда — не ниже сдельных расценок. Если повременная — не ниже часовых тарифных ставок (окладов)», — пояснили в Министерстве труда.
В Минтруда, отвечая на вопрос о том, как часто белорусов могут привлекать к труду в выходные, заметили, что существуют определенные ограничения. Согласно законодательству, сотрудник может быть занятым суммарно за весь календарный год не более 12 выходных дней.
На вопрос о том, вправе ли наниматель решать, когда сотрудники будут отрабатывать перенесенный рабочий день после длинных выходных, в ведомстве пояснили: переносы рабочего времени устанавливаются белорусским правительством.
«Они являются обязательными, но распространяются только на занятых в пятидневной рабочей неделе с выходными в субботу-воскресенье», — заявили в Минтруда.
И заметили, что сотрудники не могут отказаться от переноса рабочего дня. Кроме того, белорусы не могут оформлять трудовой отпуск с праздничного нерабочего дня. В ведомстве также сообщили, нужно ли работникам отрабатывать перенос рабочих дней, если они находились на больничном или в отпуске.
«Если перенесенный день у конкретного работника не мог быть рабочим из-за отпуска, то и отрабатывать его в субботу не нужно», — пояснили в Министерстве труда и социальной защиты.
