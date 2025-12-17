Минтруда сказало, могут ли привлечь белорусов к работе в Новый год

И заметили, что сотрудники не могут отказаться от переноса рабочего дня. Кроме того, белорусы не могут оформлять трудовой отпуск с праздничного нерабочего дня. В ведомстве также сообщили, нужно ли работникам отрабатывать перенос рабочих дней, если они находились на больничном или в отпуске.