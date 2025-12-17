Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минтруда сказало, могут ли привлечь белорусов к работе в Новый год

Минтруда Беларуси ответило на топ-7 вопросов о работе в выходные и праздники.

Источник: Комсомольская правда

Минтруда сказало, могут ли привлечь белорусов к работе в Новый год. Подробности обнародовали в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты.

В ведомстве отметили, может ли наниматель привлечь к труду в праздники и выходные дни. Так, по Трудовому кодексу в праздники и праздничные дни, которые были объявлены нерабочими, нельзя работать. Однако есть исключения.

Вместе с тем работа в выходной должна быть оформлена приказом (распоряжением) со стороны нанимателя. В документе должны быть прописаны условия компенсации.

«За каждый час работы в праздничные и выходные полагается доплата. При сдельной оплате труда — не ниже сдельных расценок. Если повременная — не ниже часовых тарифных ставок (окладов)», — пояснили в Министерстве труда.

В Минтруда, отвечая на вопрос о том, как часто белорусов могут привлекать к труду в выходные, заметили, что существуют определенные ограничения. Согласно законодательству, сотрудник может быть занятым суммарно за весь календарный год не более 12 выходных дней.

На вопрос о том, вправе ли наниматель решать, когда сотрудники будут отрабатывать перенесенный рабочий день после длинных выходных, в ведомстве пояснили: переносы рабочего времени устанавливаются белорусским правительством.

«Они являются обязательными, но распространяются только на занятых в пятидневной рабочей неделе с выходными в субботу-воскресенье», — заявили в Минтруда.

И заметили, что сотрудники не могут отказаться от переноса рабочего дня. Кроме того, белорусы не могут оформлять трудовой отпуск с праздничного нерабочего дня. В ведомстве также сообщили, нужно ли работникам отрабатывать перенос рабочих дней, если они находились на больничном или в отпуске.

«Если перенесенный день у конкретного работника не мог быть рабочим из-за отпуска, то и отрабатывать его в субботу не нужно», — пояснили в Министерстве труда и социальной защиты.

Ранее Минтруда сказало белорусам про большие выходные в 2026 году.

Кстати, Совмин Беларуси назвал единственную рабочую субботу в 2026 году.

Вместе с тем профсоюз сказал, может ли наниматель объявить 10 дней рождественских каникул в Беларуси.