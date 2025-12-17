ТАШКЕНТ, 17 дек — Sputnik. В СНГ доработали проект Концепции «Дни культуры Содружества», сообщает пресс-служба Исполкома СНГ.
В заседании участвовали представители Узбекистана, Азербайджана, Армении, Беларуси, Кыргызстана, России, Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества и Исполнительного комитета Содружества.
«Проект Концепции “Дни культуры Содружества” — это инициатива узбекской стороны, направленная на углубление гуманитарного сотрудничества через проведение тематических культурных мероприятий, которые знакомят народы с общими ценностями, традициями и искусством», — говорится в сообщении.
Рабочая группа рассмотрела замечания и предложения, поступившие от государств к документу, а затем доработала и согласовала проект Концепции.
По итогам встречи приняли решение направить его членам Совета по культурному сотрудничеству государств-участников СНГ для согласования.