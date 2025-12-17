Обратный отсчет до Нового года: афиша предпраздничных событий в Казани

Жителей и гостей Казани ждут более 500 мероприятий — от елочных городков и катков до «волшебного трамвая» и фестивалей в парках, пишет ИА «Татар-информ».
В Казани стартует новогодний марафон мероприятий.
До Нового года остается примерно половина декабря, и в столице Татарстана начинается активная фаза подготовки к праздникам. По всему городу запланирована масштабная программа: в общей сложности пройдет более 500 мероприятий с новогодней тематикой. Они охватят центральные площадки, парки, культурные учреждения и жилые районы.
О готовности города к напряженному периоду рассказал мэр Казани Ильсур Метшин на деловом понедельнике. Он отметил, что конец года традиционно сопровождается повышенной нагрузкой на все отрасли, и подчеркнул, что к этому периоду необходимо серьезно готовиться, опираясь на опыт прошлых лет.
Главная елка у Центра семьи «Казан» почти смонтирована.
Заместитель руководителя исполнительного комитета Казани по социальным вопросам Азат Абзалов сообщил, что праздничная программа стартует на днях и продлится до окончания январских каникул.
Он подчеркнул, что ключевой точкой притяжения, как и в предыдущие годы, станет Центр семьи «Казан», где завершается монтаж главной городской елки. Открытие площадки запланировано на 23 декабря и начнется в 18:00.
Отдельно Абзалов остановился на программе новогодней ночи. Он сообщил, что трансляции поздравлений Президента России и Раиса Татарстана можно будет посмотреть на двух городских площадках — в парке «Черное озеро» и у главной елки рядом с Центром семьи «Казан». Праздничные мероприятия там продлятся до двух часов ночи 1 января.
«Волшебный трамвай» и спортивные активности по всему городу.
С 1 по 6 января по Казани будет курсировать «волшебный трамвай». Абзалов рассказал, что прокатиться на нем можно будет ежедневно с 14:00 до 15:30. В роли помощников Деда Мороза на маршруте выступят символы Татарстана и Нового года — снежные барсы и лошадка. Трамвай будет следовать по 5-му маршруту.
В новогодней программе большое внимание уделили спортивным мероприятиям. По информации исполкома, в городе подготовлены 105 площадок для катания на коньках и 14 лыжных трасс, восемь из которых оборудованы вечерним освещением.
Республиканская елка и ежедневные праздничные программы.
Республиканская новогодняя елка состоится 24 декабря в Ледовом дворце спорта «Татнефть-Арена». На мероприятие приглашены дети в возрасте от 10 до 17 лет, которые проявили себя в учебе, творчестве, спорте, общественной деятельности и других сферах.
Кроме того, 23 и 24 декабря в Казанском цирке пройдут шесть представлений для детей военнослужащих — участников СВО. А 27 декабря праздничным спектаклем откроется новогодний городок в Присутственных местах Казанского Кремля.
В целом, как отметил Азат Абзалов, жителей и гостей города ожидает насыщенная ежедневная программа. В нее войдут детские новогодние спектакли, выступления кавер-групп, диджеев, казанских творческих коллективов и другие форматы.
Полную афишу мероприятий можно найти на сайте «Моя Казань».
Елочные городки начнут открываться с 18 декабря.
Глава Дирекции парков и скверов Казани Айгуль Латыпова сообщила, что уже с 18 декабря в общественных пространствах города начнется поэтапное открытие елочных городков. Они будут запускаться в разных районах Казани вплоть до 26 декабря.
График начала работы городков:
18 декабря:
● 18:30 — парк «Континент»;
● 19:00 — бульвар на ул. Фучика.
19 декабря:
● 19:30 — парк им. Горького.
20 декабря:
● 16:00 — парк «Крылья Советов»;
● 16:00 — парк на ул. Мира;
● 16:00 — детский парк «Елмай»;
● 18:00 — бульвар по ул. Серова.
21 декабря:
● 18:30 — сад Рыбака;
● 19:00 — парк у ЖК «Салават купере».
22 декабря:
● 19:00 — парк у ЖК «Светлая долина».
23 декабря:
● 16:00 — парк «Калейдоскоп»;
● 18:30 — бульвар «Ак чәчәкләр».
24 декабря:
● 18:00 — сквер 100-летия образования строительной отрасли РТ.
25 декабря:
● 18:30 — парк у ЖК «Весна».
26 декабря:
● 18:00 — парк «Сосновая роща».
Более 200 событий в парках и общественных пространствах.
Айгуль Латыпова также сообщила, что в новогодний период в Казани пройдет более 200 событий в 30 общественных пространствах. В числе необычных форматов она выделила модный показ в стиле фильма «Карнавальная ночь», который состоится на катке в парке «Черное озеро».
У Центра семьи «Казан» будет работать выставка татарстанских художников, посвященная зимним пейзажам. В самой «Чаше» посетители смогут попасть на экскурсии и подняться на смотровую площадку на крыше здания.
По словам Латыповой, в детском парке «Елмай» зимний сезон уже стартовал. Там 25 семей построили деревянный домик Деда Мороза, а в праздничные дни запланированы кинопоказы, представления, мюзиклы, ярмарки и турниры по снежкам.
Закаливание, хоровая музыка и зимний гриль.
В новогодние каникулы запланирован ряд специальных мероприятий. Так, 7 января у озера Комсомольское пройдет праздник закаливания. В этот же день в парке имени Горького состоится вечер хоровой музыки.
Еще одним событием станет фестиваль зимнего гриля «Снежки и пирожки», который пройдет 11 января в Горкинско-Ометьевском лесу.
С полным перечнем мероприятий жители и гости Казани могут ознакомиться на сайте Дирекции парков и скверов Казани, а также на официальном сайте мэрии города.