Обратный отсчет до Нового года: афиша предпраздничных событий в Казани

С 1 по 6 января по Казани будет курсировать «волшебный трамвай». Абзалов рассказал, что прокатиться на нем можно будет ежедневно с 14:00 до 15:30. В роли помощников Деда Мороза на маршруте выступят символы Татарстана и Нового года — снежные барсы и лошадка. Трамвай будет следовать по 5-му маршруту.