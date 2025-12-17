Ричмонд
Обратный отсчет до Нового года: афиша предпраздничных событий в Казани

Главная елка столицы Татарстана откроется 23 декабря.

Жителей и гостей Казани ждут более 500 мероприятий — от елочных городков и катков до «волшебного трамвая» и фестивалей в парках, пишет ИА «Татар-информ».

В Казани стартует новогодний марафон мероприятий.

До Нового года остается примерно половина декабря, и в столице Татарстана начинается активная фаза подготовки к праздникам. По всему городу запланирована масштабная программа: в общей сложности пройдет более 500 мероприятий с новогодней тематикой. Они охватят центральные площадки, парки, культурные учреждения и жилые районы.

О готовности города к напряженному периоду рассказал мэр Казани Ильсур Метшин на деловом понедельнике. Он отметил, что конец года традиционно сопровождается повышенной нагрузкой на все отрасли, и подчеркнул, что к этому периоду необходимо серьезно готовиться, опираясь на опыт прошлых лет.

Главная елка у Центра семьи «Казан» почти смонтирована.

Заместитель руководителя исполнительного комитета Казани по социальным вопросам Азат Абзалов сообщил, что праздничная программа стартует на днях и продлится до окончания январских каникул.

Он подчеркнул, что ключевой точкой притяжения, как и в предыдущие годы, станет Центр семьи «Казан», где завершается монтаж главной городской елки. Открытие площадки запланировано на 23 декабря и начнется в 18:00.

Отдельно Абзалов остановился на программе новогодней ночи. Он сообщил, что трансляции поздравлений Президента России и Раиса Татарстана можно будет посмотреть на двух городских площадках — в парке «Черное озеро» и у главной елки рядом с Центром семьи «Казан». Праздничные мероприятия там продлятся до двух часов ночи 1 января.

«Волшебный трамвай» и спортивные активности по всему городу.

С 1 по 6 января по Казани будет курсировать «волшебный трамвай». Абзалов рассказал, что прокатиться на нем можно будет ежедневно с 14:00 до 15:30. В роли помощников Деда Мороза на маршруте выступят символы Татарстана и Нового года — снежные барсы и лошадка. Трамвай будет следовать по 5-му маршруту.

В новогодней программе большое внимание уделили спортивным мероприятиям. По информации исполкома, в городе подготовлены 105 площадок для катания на коньках и 14 лыжных трасс, восемь из которых оборудованы вечерним освещением.

Республиканская елка и ежедневные праздничные программы.

Республиканская новогодняя елка состоится 24 декабря в Ледовом дворце спорта «Татнефть-Арена». На мероприятие приглашены дети в возрасте от 10 до 17 лет, которые проявили себя в учебе, творчестве, спорте, общественной деятельности и других сферах.

Кроме того, 23 и 24 декабря в Казанском цирке пройдут шесть представлений для детей военнослужащих — участников СВО. А 27 декабря праздничным спектаклем откроется новогодний городок в Присутственных местах Казанского Кремля.

В целом, как отметил Азат Абзалов, жителей и гостей города ожидает насыщенная ежедневная программа. В нее войдут детские новогодние спектакли, выступления кавер-групп, диджеев, казанских творческих коллективов и другие форматы.

Полную афишу мероприятий можно найти на сайте «Моя Казань».

Елочные городки начнут открываться с 18 декабря.

Глава Дирекции парков и скверов Казани Айгуль Латыпова сообщила, что уже с 18 декабря в общественных пространствах города начнется поэтапное открытие елочных городков. Они будут запускаться в разных районах Казани вплоть до 26 декабря.

График начала работы городков:

18 декабря:

● 18:30 — парк «Континент»;

● 19:00 — бульвар на ул. Фучика.

19 декабря:

● 19:30 — парк им. Горького.

20 декабря:

● 16:00 — парк «Крылья Советов»;

● 16:00 — парк на ул. Мира;

● 16:00 — детский парк «Елмай»;

● 18:00 — бульвар по ул. Серова.

21 декабря:

● 18:30 — сад Рыбака;

● 19:00 — парк у ЖК «Салават купере».

22 декабря:

● 19:00 — парк у ЖК «Светлая долина».

23 декабря:

● 16:00 — парк «Калейдоскоп»;

● 18:30 — бульвар «Ак чәчәкләр».

24 декабря:

● 18:00 — сквер 100-летия образования строительной отрасли РТ.

25 декабря:

● 18:30 — парк у ЖК «Весна».

26 декабря:

● 18:00 — парк «Сосновая роща».

Более 200 событий в парках и общественных пространствах.

Айгуль Латыпова также сообщила, что в новогодний период в Казани пройдет более 200 событий в 30 общественных пространствах. В числе необычных форматов она выделила модный показ в стиле фильма «Карнавальная ночь», который состоится на катке в парке «Черное озеро».

У Центра семьи «Казан» будет работать выставка татарстанских художников, посвященная зимним пейзажам. В самой «Чаше» посетители смогут попасть на экскурсии и подняться на смотровую площадку на крыше здания.

По словам Латыповой, в детском парке «Елмай» зимний сезон уже стартовал. Там 25 семей построили деревянный домик Деда Мороза, а в праздничные дни запланированы кинопоказы, представления, мюзиклы, ярмарки и турниры по снежкам.

Закаливание, хоровая музыка и зимний гриль.

В новогодние каникулы запланирован ряд специальных мероприятий. Так, 7 января у озера Комсомольское пройдет праздник закаливания. В этот же день в парке имени Горького состоится вечер хоровой музыки.

Еще одним событием станет фестиваль зимнего гриля «Снежки и пирожки», который пройдет 11 января в Горкинско-Ометьевском лесу.

С полным перечнем мероприятий жители и гости Казани могут ознакомиться на сайте Дирекции парков и скверов Казани, а также на официальном сайте мэрии города.