Боец Алексей Лощилов из Мамско-Чуйского района героически погиб в зоне СВО

Боец Алексей Лощилов из Мамско-Чуйского района героически погиб в зоне специальной военной операции. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе администрации.
— Военнослужащего не стало 2 сентября 2025 года. Он выполнял обязанности заместителя командира взвода мотострелкового батальона, — пояснили в администрации.
Алексей родился 5 мая 1998 года в поселке Большой-Северный. 11 февраля 2025 года сибиряк заключил контракт и отправился защищать Отечество. Родные и друзья смогут проводить Алексея Лощилова в последний путь в поселке Мама. О дате прощания будет сообщено дополнительно.
