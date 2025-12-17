Боец Алексей Лощилов из Мамско-Чуйского района героически погиб в зоне СВО

Алексей родился 5 мая 1998 года в поселке Большой-Северный. 11 февраля 2025 года сибиряк заключил контракт и отправился защищать Отечество. Родные и друзья смогут проводить Алексея Лощилова в последний путь в поселке Мама. О дате прощания будет сообщено дополнительно.