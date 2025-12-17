Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Боец Алексей Лощилов из Мамско-Чуйского района героически погиб в зоне СВО

Военнослужащего не стало 2 сентября 2025 года.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Боец Алексей Лощилов из Мамско-Чуйского района героически погиб в зоне специальной военной операции. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе администрации.

— Военнослужащего не стало 2 сентября 2025 года. Он выполнял обязанности заместителя командира взвода мотострелкового батальона, — пояснили в администрации.

Алексей родился 5 мая 1998 года в поселке Большой-Северный. 11 февраля 2025 года сибиряк заключил контракт и отправился защищать Отечество. Родные и друзья смогут проводить Алексея Лощилова в последний путь в поселке Мама. О дате прощания будет сообщено дополнительно.

Ранее КП-Иркутск рассказала, что в столице Приангарья у водителя нашли долги по штрафам на 70 тысяч.