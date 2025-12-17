Новогодние почтовые марки с красной лошадью поступили в Самарскую область

«Специальная новогодняя марка на почтовом отправлении дарит получателю праздничное настроение и является проявлением особого внимания и заботы. Поэтому мы всегда с нетерпением ждем выхода таких марок. Они ценны как для филателистов, так и для всех, кто в преддверии праздника отправляет родным и близким поздравления», — сказал директор группы регионов «Поволжья» Почты России Андрей Попов.