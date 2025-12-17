Ричмонд
Новогодние почтовые марки с красной лошадью поступили в Самарскую область

Самарцы смогут отправить родным письма и открытки с новогодней почтовой маркой.

Источник: Комсомольская правда

В Самарскую область поступили новогодние почтовые марки. На них изображен символ 2026 года — красная лошадь на фоне почтового ящика и новогоднего узора. Автором работы стала художница Анастасия Ляшенко из Карачаево-Черкессии, сообщает пресс-служба Почты России.

Тираж новогодней парки составил 450 тысяч экземпляров. В 63-й регион поступили 4,5 тысячи таких марок. Приобрести их можно в центральном почтовом отделении на улице Ленинградской в Самаре. А в ретро-почте на улице Молодогвардейской все желающие смогут поставить на свои письма и открытки оттиск специального штемпеля «С Новым годом и Рождеством!».

«Специальная новогодняя марка на почтовом отправлении дарит получателю праздничное настроение и является проявлением особого внимания и заботы. Поэтому мы всегда с нетерпением ждем выхода таких марок. Они ценны как для филателистов, так и для всех, кто в преддверии праздника отправляет родным и близким поздравления», — сказал директор группы регионов «Поволжья» Почты России Андрей Попов.