В Нижнекамске 19 декабря состоится праздничное шествие Дедов Морозов

В пятницу, 19 декабря, в Нижнекамске пройдет красочное шествие Дедов Морозов. Шествие начнется у здания ТЮЗа, пройдет через пешеходный переход и завершится в парке «Семья», где состоится торжественное открытие центральной городской елки.
Праздник начнется в 19:00 с театрализованного пролога «Новогоднее сказание о славном Тулпаре». Затем с приветственным словом к жителям обратится мэр города Радмир Беляев, который вместе с Дедом Морозом зажжет огни на главной новогодней елке. В рамках церемонии также пройдет награждение победителей конкурса «Хрустальный посох».
После официальной части в парке «Семья» начнется большой праздничный концерт с участием лучших творческих коллективов Нижнекамска. Для гостей будут работать торговые точки с угощениями и сувенирами.
Напомним, в Казани в этом году новогоднего салюта не будет. Аналогичная ситуация наблюдалась в прошлом году.