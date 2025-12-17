В Нижнекамске 19 декабря состоится праздничное шествие Дедов Морозов

Праздник начнется в 19:00 с театрализованного пролога «Новогоднее сказание о славном Тулпаре». Затем с приветственным словом к жителям обратится мэр города Радмир Беляев, который вместе с Дедом Морозом зажжет огни на главной новогодней елке. В рамках церемонии также пройдет награждение победителей конкурса «Хрустальный посох».