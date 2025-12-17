Зарегистрирован биоаналог препарата для лечения мукополисахаридоза VI типа

ВЛАДИМИР, 17 декабря. /ТАСС/. Первый в мире биоаналог галсульфазы для терапии редкого наследственного заболевания — мукополисахаридоза VI типа, или синдрома Марото-Лами, зарегистрировали в России. Регистрационное удостоверение на препарат с наименованием «Реадели» получила биотехнологическая компания «Генериум», сообщили ТАСС в пресс-службе компании.
«Компания “Генериум” получила регистрационное удостоверение на первый в мире биоаналог галсульфазы. Препарат “Реадели” показан для терапии мукополисахаридоза VI типа (МПС VI, синдром Марото-Лами) у детей и взрослых», — сообщили в пресс-службе компании.
Мукополисахаридоз VI типа, или синдром Марото-Лами, является редким наследственным заболеванием. Его причина — генетическое нарушение обмена веществ, при котором в организме наблюдается дефицит или отсутствие природного фермента N-ацетилгалактозамин-4-сульфатазы. Характерными симптомами заболевания являются отставание в росте, огрубение черт лица, поражение органов слуха и зрения, деформации грудной клетки и суставов, увеличение печени и селезенки, поражение сердца, что постепенно приводит к сердечно-сосудистой и дыхательной недостаточности.
Как отметил генеральный директор компании «Генериум» Даниил Талянский, регистрация препарата стала возможной благодаря уникальным компетенциям специалистов компании в разработке сложных биологических молекул. Ранее компания получила регистрационное удостоверение на оригинальный препарат «Клотилия», направленный на терапию мукополисахаридоза второго типа (синдрома Хантера).