Зарегистрирован биоаналог препарата для лечения мукополисахаридоза VI типа

Мукополисахаридоз VI типа, или синдром Марото-Лами, является редким наследственным заболеванием. Его причина — генетическое нарушение обмена веществ, при котором в организме наблюдается дефицит или отсутствие природного фермента N-ацетилгалактозамин-4-сульфатазы. Характерными симптомами заболевания являются отставание в росте, огрубение черт лица, поражение органов слуха и зрения, деформации грудной клетки и суставов, увеличение печени и селезенки, поражение сердца, что постепенно приводит к сердечно-сосудистой и дыхательной недостаточности.