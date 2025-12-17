Последние синие таксофоны будут полностью демонтированы в Беларуси

В Беларуси демонтируют легендарные синие телефонные «будки», пишет "Мiнская праўда.
В «Белтелекоме» уведомили о принятом решении прекратить работу таксофонов и связанных с ними услуг. Демонтаж аппаратов начнется уже 20 января 2026-го.
Телефонные аппараты фирменного синего цвета в специальных будках еще раньше понемногу стали пропадать с улиц белорусских городов. Тем не менее на данный момент таких устройств связи по всей стране еще насчитывается свыше 600, а больше всего — в Минске.
Например, позвонить по таксофону по межгороду или в другую страну еще можно с железнодорожного вокзала, некоторых станций метро, больниц и учебных заведений. Например, есть таксофон на территории Минского суворовского училища. Некоторые из таких таксофонов работают как на исходящие, так и на входящие вызовы.
Кстати, в 2019 году неожиданно на минские улицы вернулись таксофоны.
