Сотрудники УФСБ пресекли готовившийся заключенными теракт в колонии под Ростовом

Сотрудники УФСБ предотвратили террористический акт в одной из колоний Ростовской области. План захвата заложников и поджога зданий готовила группа заключенных, которые были гражданами одной из стран Средней Азии.
Как установили силовики, мужчины, уже отбывающие срок в колонии, являются сторонниками запрещенной террористической организации. Они планировали захватить в заложники сотрудников учреждения и поджечь здания. Их замыслам не суждено было сбыться. Сотрудники УФСБ и ГУФСИН вовремя выявили и пресекли их деятельность. При обыске у задержанных нашли заточки, импровизированный флаг террористов и телефоны с экстремистскими материалами.
Следственный комитет возбудил против троих иностранцев уголовное дело о подготовке теракта. Им грозит новое судебное разбирательство и дополнительное наказание.
