Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сотрудники УФСБ пресекли готовившийся заключенными теракт в колонии под Ростовом

В колонии Ростовской области предотвращен теракт, планировавшийся сторонниками запрещенной организации.

Источник: Комсомольская правда

Сотрудники УФСБ предотвратили террористический акт в одной из колоний Ростовской области. План захвата заложников и поджога зданий готовила группа заключенных, которые были гражданами одной из стран Средней Азии.

Как установили силовики, мужчины, уже отбывающие срок в колонии, являются сторонниками запрещенной террористической организации. Они планировали захватить в заложники сотрудников учреждения и поджечь здания. Их замыслам не суждено было сбыться. Сотрудники УФСБ и ГУФСИН вовремя выявили и пресекли их деятельность. При обыске у задержанных нашли заточки, импровизированный флаг террористов и телефоны с экстремистскими материалами.

Следственный комитет возбудил против троих иностранцев уголовное дело о подготовке теракта. Им грозит новое судебное разбирательство и дополнительное наказание.

Подпишись на нас в МАХ и Telegram!