Молодой воронежский музыкант получил медаль имени Дарьи Дугиной

Воронежский музыкант Артем Зацепин, более известный под творческим псевдонимом Том Космос, получил медаль имени Дарьи Дугиной «За верность русскому миру и традиционным ценностям». Ему передали награду на молодежной премии «Русский фронтир» в Общественной палате Российской Федерации. Об этом Артем сообщил у себя в социальных сетях 17 декабря.
Ранее уроженец воронежского Калача Том Космос стал первым триумфатором музыкального шоу «Наша новая музыка» на Первом канале. Выпущенная осенью текущего года пластинка с песней «Родина» получила широкий отклик у слушателей по всей стране.
Кстати, музыкант исполнил свою композицию и на шоу Андрея Малахова «Песни от всей души». Передачу показывали 26 октября.
Тогда Том Космос признался, что написал песню в честь тех, кто в данный момент защищает нашу Родину. Он несколько раз выступал перед ранеными в госпитале и говорил, что готов и дальше давать подобные концерты.