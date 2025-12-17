В Омске второй раз за год отменили концерт Шамана

Концерт популярного исполнителя Шамана, запланированный на 6 февраля 2026 года в «G-Drive Арене», отменили. Соответствующее объявление появилось на сайте омской концертной площадки. Причины такого решения не раскрываются.
Это уже вторая отмена омского выступления певца, известного патриотическими композициями. Изначально концерт был назначен на 21 февраля 2025 года, он не состоялся из-за участия Шамана в фестивале «Своих не бросаем!» в Южно-Сахалинске.
Деньги за билеты, приобретенные онлайн, вернутся на карты автоматически. Тем, кто обращался в офлайн-кассы, нужно будет получить средства обратно в местах покупки.
