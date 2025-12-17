На отлов бродячих собак в Братске выделят почти четыре миллиона рублей

В первую очередь будут отлавливать тех животных, которые проявляют агрессию, сильно болеют или находятся рядом со школами, детскими садами и на придомовых территориях. По условиям контракта подрядчик будет обязан обеспечить надлежащий уход и питание отловленным собакам. Документ будет действовать до конца 2026 года.