На отлов бродячих собак в Братске выделят почти четыре миллиона рублей. Как стало известно КП-Иркутск из информации на сайте госзакупок, стоимость услуг на одно животное снижена до 15 тысяч рублей.
— Теперь услуги по отлову, чипированию, кастрации, стерилизации, перевозке, осмотру и содержанию животных стоят дешевле. Однако, утилизация погибших собак подорожала, — уточняется в сообщении.
В первую очередь будут отлавливать тех животных, которые проявляют агрессию, сильно болеют или находятся рядом со школами, детскими садами и на придомовых территориях. По условиям контракта подрядчик будет обязан обеспечить надлежащий уход и питание отловленным собакам. Документ будет действовать до конца 2026 года.
