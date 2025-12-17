Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На отлов бродячих собак в Братске выделят почти четыре миллиона рублей

В первую очередь будут отлавливать тех животных, которые проявляют агрессию.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

На отлов бродячих собак в Братске выделят почти четыре миллиона рублей. Как стало известно КП-Иркутск из информации на сайте госзакупок, стоимость услуг на одно животное снижена до 15 тысяч рублей.

— Теперь услуги по отлову, чипированию, кастрации, стерилизации, перевозке, осмотру и содержанию животных стоят дешевле. Однако, утилизация погибших собак подорожала, — уточняется в сообщении.

В первую очередь будут отлавливать тех животных, которые проявляют агрессию, сильно болеют или находятся рядом со школами, детскими садами и на придомовых территориях. По условиям контракта подрядчик будет обязан обеспечить надлежащий уход и питание отловленным собакам. Документ будет действовать до конца 2026 года.

Ранее КП-Иркутск рассказала, что В Ленинском округе столицы Приангарья в рамках рейда отловили 12 безнадзорных собак.