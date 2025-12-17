Премьер Австралии назвал погибших при теракте российских иммигрантов героями

Еще одним человеком, пытавшимся остановить нападавших, стал 62-летний выходец из СССР Ройвен Моррисон. В день теракта он пришел на пляж Бонди вместе со своей женой, с которой познакомился тут же много лет назад, чтобы отпраздновать Хануку. Камера запечатлела, как безоружный Моррисон пытался отвлечь одного из террористов: мужчина кричал на него и кидал в нападавшего в него камни. Вскоре после этого он был застрелен.