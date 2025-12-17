Известный самарский журналист Алексей Бурдюк умер в 49 лет

Стало известно о смерти самарского журналиста Алексея Бурдюка. Он ушел из жизни 16 декабря. Покойному было всего 49 лет.
В журналистику Алексей пришел в конце 90-х. Он успел поработать в разных самарских СМИ, вел собственные проекты. Последним местом его работы было издание «Самарское обозрение», которое и сообщило о безвременной кончине Алексея.
Прощание с Алексеем Бурдюком пройдет 18 декабря в похоронном доме на улице Алма-Атинской, 236. Начало траурной церемонии — в 10.30. Редакция «КП-Самара» выражает соболезнования родным и близким покойного.