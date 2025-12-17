В 2025 году количество регистраций в домене .RU превысило 6 млн

При этом остается и ряд технических задач. Одна из них — поддержка кириллических доменов и почтовых адресов, которые до сих пор не всегда правильно обрабатываются программным обеспечением и онлайн-сервисами. Координационный центр уже более 5 лет работает над решением этой задачи вместе с ИТ-компаниями, разработчиками ПО и представителями академического сообщества.