Путин поздравил сотрудников поликлиники № 1 с юбилеем

«Поздравляю вас с большим, знаменательным событием — 100-летием создания Поликлиники № 1 Управления делами президента Российской Федерации, одного из ведущих медицинских учреждений страны. За прошедшие годы многие поколения талантливых учёных, врачей, медицинских сестёр своим самоотверженным, созидательным трудом внесли огромный вклад в развитие науки и клинической практики, в разработку поистине уникальных методов лечения, диагностики и профилактики болезней, спасли жизнь и здоровье сотням тысяч пациентов», — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.