В ГД призвали установить лимит числа банковских счетов для мигрантов

«Или приезжают опять же люди, которые в качестве мигрантов. Они нуждаются в деньгах. Они не всегда понимают, что делают, а у нас никаких ограничений нет. В любой банк приди, открой счет и получишь карту. И они открывают одну, две, три, десять, пятнадцать таких счетов… большое количество. И передают в управление… Поэтому мы предлагаем сделать какой-то лимит для мигрантов. Мне кажется, если мигрант приехал сюда на работу, он едет сюда по определенной заявке, работает в одном месте. И предложить такой вариант, что один мигрант — один банк, один банковский счет», — сказал Луговой.