В ГД призвали установить лимит числа банковских счетов для мигрантов

МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой в беседе с РИА Новости предложил установить лимит для мигрантов, согласно которому им можно будет обслуживаться в России только в одном банке и иметь один банковский счет.
Луговой указал на тенденцию, согласно которой растет число иностранных граждан, не только мигрантов, которых используют в качестве дропов (подставного лица — ред.). По его словам, такие граждане приезжают в Россию только для того, чтобы открыть банковские счета, так называемые «самолетные» и «автобусные» туры, и передать их в управление преступникам, далее они уезжают обратно. Депутат добавил, что таких дропов уже не привлечь к уголовной ответственности.
«Или приезжают опять же люди, которые в качестве мигрантов. Они нуждаются в деньгах. Они не всегда понимают, что делают, а у нас никаких ограничений нет. В любой банк приди, открой счет и получишь карту. И они открывают одну, две, три, десять, пятнадцать таких счетов… большое количество. И передают в управление… Поэтому мы предлагаем сделать какой-то лимит для мигрантов. Мне кажется, если мигрант приехал сюда на работу, он едет сюда по определенной заявке, работает в одном месте. И предложить такой вариант, что один мигрант — один банк, один банковский счет», — сказал Луговой.
Парламентарий считает, что если данное ограничение будет введено, то вся проблема с использованием преступниками мигрантов в качестве подставных лиц, то есть дропов, исчезнет.