Умер пианист и профессор Воронежского института искусств Аркадий Дубовик

Скончался профессор Воронежского государственного института искусств Аркадий Дубовик. Его не стало на 79-м году жизни, сообщили в пресс-службе вуза.
Аркадий Владимирович родился в Перми, где окончил музыкальное училище. После он поступил в Ленинградскую консерваторию, прошёл ассистентуру-стажировку в Свердловской консерватории, а затем защитил кандидатскую диссертацию в Ленинграде.
До переезда в Воронеж в 1987 году Аркадий Дубовик работал в Барнауле и Красноярске. В столице Черноземья до последних дней своей жизни он преподавал на кафедре специального фортепиано в ВГИИ.
Коллеги Аркадия Владимировича отмечают, что профессор свободно говорил на английском языке и знал множество оперных фрагментов наизусть, поскольку провёл своё детство за кулисами оперного театра.
Свой педагогический опыт Аркадий Дубовик воплотил в книге «Фортепианная аппликатура. Размышления педагога-пианиста», которая увидела свет в 2006 году.