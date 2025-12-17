Ричмонд
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Умер пианист и профессор Воронежского института искусств Аркадий Дубовик

Мужчины не стало на 79-м году жизни.

Источник: пресс-служба ВГИИ

Скончался профессор Воронежского государственного института искусств Аркадий Дубовик. Его не стало на 79-м году жизни, сообщили в пресс-службе вуза.

Аркадий Владимирович родился в Перми, где окончил музыкальное училище. После он поступил в Ленинградскую консерваторию, прошёл ассистентуру-стажировку в Свердловской консерватории, а затем защитил кандидатскую диссертацию в Ленинграде.

До переезда в Воронеж в 1987 году Аркадий Дубовик работал в Барнауле и Красноярске. В столице Черноземья до последних дней своей жизни он преподавал на кафедре специального фортепиано в ВГИИ.

Коллеги Аркадия Владимировича отмечают, что профессор свободно говорил на английском языке и знал множество оперных фрагментов наизусть, поскольку провёл своё детство за кулисами оперного театра.

Свой педагогический опыт Аркадий Дубовик воплотил в книге «Фортепианная аппликатура. Размышления педагога-пианиста», которая увидела свет в 2006 году.