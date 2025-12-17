Белорус отправил машину в кювет, но получил уголовку не за ДТП

Житель Ивацевичского района отправил машину в кювет и получил уголовку, но не из-за ДТП. Подробности сообщили в управлении Госкомитета судебных экспертиз по Брестской области.
Так, 60-летний мужчина на свой машине съехал в кювет на трассе местного назначения между деревнями Сеньковичи, Кушнеры и Подстаринь. Белорус оставил машину на месте ДТП, а сам пошел домой. На следующий день он пришел в милицию и предъявил российские водительские права. Однако его водительское удостоверение вызвало сомнения у правоохранителей.
Документ отправили на экспертизу, и выяснилось, что права поддельные. Фото, серийный номер и иные элементы бланка были напечатаны на цветном электрографическом принтере, а инфракрасная защита имитирована.
Фигурант сознался, что купил права еще раньше в России, а действующие белорусские водительские права у него есть только на мотоцикл.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело за использование поддельных документов (ч.1 ст. 380 Уголовного кодекса Беларуси).
