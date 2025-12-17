Белорус отправил машину в кювет, но получил уголовку не за ДТП

Так, 60-летний мужчина на свой машине съехал в кювет на трассе местного назначения между деревнями Сеньковичи, Кушнеры и Подстаринь. Белорус оставил машину на месте ДТП, а сам пошел домой. На следующий день он пришел в милицию и предъявил российские водительские права. Однако его водительское удостоверение вызвало сомнения у правоохранителей.