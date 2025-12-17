Ричмонд
Журналистам, аккредитованным на прямую линию Путина, подготовили подарки

Аккредитованным на прямую линию Путина журналистам вручат подарочные наборы.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Журналистам, аккредитованным на программу «Итоги года с Владимиром Путиным», подготовили специальные подарочные наборы, передает корреспондент РИА Новости.

Наборы традиционно будут вручаться журналистам при получении аккредитационных бейджей. Они включают в себя портфель серого цвета с логотипом программы, ручку, блокнот и календарь на 2026 год с подписью «Россия в авангарде».

Программа «Итоги года с Владимиром Путиным» выйдет в эфир 19 декабря в 12.00 мск. Мероприятие вновь пройдет в формате прямой линии, совмещенной с большой пресс-конференцией президента РФ.