Расследование: Молдова платит втридорога за российский газ, оформленный как турецкий.
Расследование европейских журналистов показало, что российский газ под видом «турецкого» продолжает поступать в Европу, включая Республику Молдова. Газ просто проходит через Турцию, смешивается с другими потоками, получает новый сертификат происхождения — и спокойно заходит на рынок как «нероссийский», пишет румынское издание Libertatea.
Формально — диверсификация, фактически — тот же газ, но уже через несколько посредников и по более высокой цене.
На этом фоне официальная риторика об «энергонезависимости от России» выглядит особенно цинично. Молдова платит бешеные деньги за газ и электроэнергию, которые по сути остаются российскими, но теперь с наценкой за геополитику, транзит и красивую упаковку.
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
«Хорошо, что навсегда свалил оттуда, в Молдове так трудно сегодня жить!»: Как устроились наши соотечественники в России.
Владимир ни разу не пожалел, что бросил на Родине налаженный быт и сорвался в неизвестность (далее…).
У руководства страны сила не в правде: Власти Молдовы нацелились на насильную румынизацию юга страны, где преимущественно говорят на русском.
Языковой вопрос — крайне чувствительный для нашей крохотной республики (далее…).
Что означает для Молдовы уход США из Европы: За евроскептицизм начнут сажать в тюрьму.
Уход США из Европы — слишком серьезная вещь, чтобы игнорировать ее до бесконечности (далее…).