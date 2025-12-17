Более 20 тонн опасной хурмы обнаружили в Нижегородской области

В Нижегородской области выявили опасного карантинного вредителя в крупной партии импортной хурмы. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл.
Инцидент произошёл на складе временного хранения в Дзержинске в период с 8 по 12 декабря. При досмотре 21 тонны свежей хурмы, поступившей из Узбекистана, специалисты обнаружили тутовую щитовку.
Факт заражения официально подтверждён лабораторным заключением Нижегородского филиала ФГБУ «ВНИИЗЖ». Тутовая щитовка является опасным карантинным объектом, способным нанести серьёзный ущерб садоводству, повреждая плодовые, декоративные и лесные культуры.
В настоящее время решается вопрос о дальнейшей судьбе всей заражённой партии продукции в соответствии с фитосанитарным законодательством РФ. Скорее всего, хурма будет уничтожена или отправлена обратно поставщику, чтобы предотвратить распространение вредителя.