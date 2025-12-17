Более 20 тонн опасной хурмы обнаружили в Нижегородской области

В настоящее время решается вопрос о дальнейшей судьбе всей заражённой партии продукции в соответствии с фитосанитарным законодательством РФ. Скорее всего, хурма будет уничтожена или отправлена обратно поставщику, чтобы предотвратить распространение вредителя.