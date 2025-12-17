Отправили «тепло» на передовую: В Ростове собрали более трех тонн гуманитарного груза для участников СВО

Более трех тонн гуманитарного груза для бойцов специальной военной операции на передовую отправили из донской столицы в среду, 17 декабря. Сбор в рамках всероссийской акции «Тепло для героя» провели по инициативе депутатов Ростовской-на-Дону городской Думы во главе с председателем Лидией Новосельцевой. Поддержали защитников Отечества также в администрации города, Общественной палате и простые ростовчане.
— С помощью этой акции мы поздравляем бойцов с наступающим Новым годом и благодарим их за тот подвиг, который они делают для нас и для нашей страны каждый день, — рассказала Лидия Александровна.
Председатель гордумы Лидия Новосельцева предложила поблагодарить бойцов и поздравить их с Новым годом. Фото: Ростовская-на-Дону городская дума.
Общими усилиями удалось собрать и отправить более трех тонн самых необходимых на передовой вещей. В машины погрузили генераторы, электрические чайники, спасательные одеяла, спальные мешки, обогреватели, теплую одежду, окопные свечи, витамины, медикаменты и средства гигиены. Особое внимание уделили новогодним подаркам — за ленточку отправили ящики с мандаринами и сладостями, чтобы скрасить будни военных в преддверии праздника.
Напомним, проект «Тепло для героя» стартовал в феврале 2023 года и регулярно объединяет неравнодушных ростовчан.
Удалось собрать более трех тонн гуманитарного груза. Фото: Ростовская-на-Дону городская дума.
