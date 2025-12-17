Развитие болезни Альцгеймера связали с выработкой противовирусных белков

Как предполагают медики, данная особенность тау-белка защищала мозг людей от вирусных инфекций в далеком прошлом, а ее связь с болезнью Альцгеймера при этом не была настолько острой проблемой, как сегодня, так как средняя продолжительность жизни людей до появления современной медицины не превышала сорока лет. Понимание этого, как надеются исследователи, поможет создать новые методы профилактики и борьбы со старческой деменцией.