На дорогах Иркутска образовались девятибалльные пробки вечером 17 декабря

После рабочего дня автомобилисты не торопятся домой — они застряли в пробках, которые достигли девяти баллов вечером 17 декабря в Иркутске. На часах всего 18:00, а многокилометровые очереди из машин уже образовались на улицах Урожайной, Ушаковской, Партизанской, Карла Либкнехта и многих других.