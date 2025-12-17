На дорогах Иркутска образовались девятибалльные пробки вечером 17 декабря

После рабочего дня автомобилисты не торопятся домой — они застряли в пробках, которые достигли девяти баллов вечером 17 декабря в Иркутске. На часах всего 18:00, а многокилометровые очереди из машин уже образовались на улицах Урожайной, Ушаковской, Партизанской, Карла Либкнехта и многих других.
— Вселенная видимо так и хочет, чтобы меня уволили, — жалуются сибиряки.
— Пока доедешь, уже три красных светофора прогорит, — негодуют водители.
Невозможно ускориться и в центре города. Согласно онлайн-картам дорожная обстановка на улицах Ленина, Карла Маркса и бульваре Гагарина отмечена бордовым цветом. А это значит, что пробка затянулась надолго. Только-только начинается затор и на Академическом мосту, поэтому тем, кто хочет приехать домой пораньше стоит поторопиться.
