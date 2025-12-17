Жителям Ростова рассказали о причинах задержки с отоплением и горячей водой

— Приносим глубочайшие извинения жителям Ростова-на-Дону за доставленные неудобства, связанные с длительным отсутствием тепла и горячей воды. Мы осознаём всю ответственность и заверяем, что все имеющиеся ресурсы мобилизованы для максимально скорейшего завершения наладочных работ и выхода на штатный режим. Специалисты работают круглосуточно, чтобы свести задержки к минимуму, — говорится в официальном сообщении.