Жителям Ростова рассказали о причинах задержки с отоплением и горячей водой

После аварии на ТЭЦ-2 в Ростове затягивается восстановление тепла и горячей воды.

Источник: Комсомольская правда

Процесс полного восстановления теплоснабжения и горячего водоснабжения в ряде районов Ростова-на-Дону затягивается из-за сложностей, возникших после устранения крупной аварии на Ростовской ТЭЦ-2. Об этом говорится на сайте «Ростовских тепловых сетей».

Как сообщают в ресурсоснабжающей организации, несмотря на завершенный ремонт трубопровода и восстановление гидравлического режима, в системе все еще наблюдаются значительные отклонения от нормативных параметров температуры теплоносителя. Для выхода на требуемые температурные графики производится поэтапное включение дополнительного теплофикационного оборудования, что является сложным и длительным процессом.

— Приносим глубочайшие извинения жителям Ростова-на-Дону за доставленные неудобства, связанные с длительным отсутствием тепла и горячей воды. Мы осознаём всю ответственность и заверяем, что все имеющиеся ресурсы мобилизованы для максимально скорейшего завершения наладочных работ и выхода на штатный режим. Специалисты работают круглосуточно, чтобы свести задержки к минимуму, — говорится в официальном сообщении.

