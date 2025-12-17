Госдума одобрила проект о введении электронного студенческого билета

МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем чтениях законопроект о введении электронного студенческого билета и зачетной книжки, которые будут доступны на портале «Госуслуги».
Закон устанавливает, что образцы зачетной книжки и студенческого билета для студентов, получающих образование в ведомственных организациях, осуществляющих подготовку кадров в интересах обороны и безопасности государства, обеспечения законности и правопорядка, устанавливаются федеральными государственными органами, в ведении которых находятся соответствующие федеральные государственные организации.
Для указанной категории обучающихся студенческий билет и зачетная книжка будут выдаваться на бумажном носителе.
Правительство РФ установит порядок, в соответствии с которым образовательными организациями высшего образования и научными организациями будут представляться в федеральную информационную систему сведения о студенческих билетах и сведения о зачетных книжках студентов.
Студенты образовательных организаций высшего образования и научных организаций, ординаторы, ассистенты-стажеры и аспиранты будут получать сведения о студенческих билетах, в электронном виде в электронной информационно-образовательной среде организации, в которой они получают образование, на едином портале государственных и муниципальных услуг (Госуслуги), а также с использованием многофункционального сервиса обмена информацией (мессенджер Max). Сведения о зачетных книжках студенты будут получать в электронной информационно-образовательной среде организации, в которой они получают образование, и на едином портале государственных и муниципальных услуг.
Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.