Госдума приняла закон об учете норм профессиональных лиг в труде атлетов

МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении законопроект, которым устанавливается учёт норм профессиональных спортивных лиг при регулировании трудовых отношений со спортсменами и тренерами.
В беседе с РИА Новости зампред думского комитета по физической культуре и спорту, соавтор проекта Амир Хамитов («Новые люди») рассказал, что предлагаемые изменения в Трудовой кодекс направлены на приведение трудового законодательства в соответствие с современной структурой профессионального спорта.
«За последние годы профессиональные спортивные лиги фактически стали самостоятельными субъектами, организующими соревнования с участием как российских, так и иностранных клубов, в том числе на международном уровне. Законодательство должно учитывать эту реальность», — отметил он.
Закон, по словам политика, чётко разграничивает полномочия государства и профессиональных спортивных лиг, предоставляя последним необходимую автономию в вопросах регулирования труда спортсменов и тренеров.
«Речь идёт, прежде всего, об особенностях заключения и расторжения трудовых договоров, порядке переходов спортсменов, отстранении от соревнований и направлении в сборные команды. Это позволит выстроить более прозрачные и понятные правила для всех участников спортивного процесса», — уточнил Хамитов.
Депутат подчеркнул, что изменения синхронизированы с поправками в закон «О физической культуре и спорте» и не противоречат международным обязательствам России, включая нормы Евразийского экономического союза.
«Такой комплексный подход создаёт устойчивую правовую основу для развития профессионального спорта, повышает его конкурентоспособность и защищает права спортсменов и тренеров. В конечном итоге законопроект направлен на то, чтобы российские профессиональные лиги могли эффективно работать в международной среде, сохраняя при этом правовую определённость и баланс интересов всех сторон», — подытожил он.