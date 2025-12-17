МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко заявил об отсутствии пандемии гриппа в России, том числе гонконгского.
«В целом и в стране у нас, и в мире на сегодняшний день подъем заболеваемости развивается по типу умеренного эпидемиологического подъема. Пандемии нет», — сказал Онищенко на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре «Россия сегодня» на тему безопасности стран ЕАЭС.
Он добавил, что в 2025 году в стране не будет пандемии, так как нет предпосылок и того агрессивного штамма, который появился бы в мире. «Ни одна страна не сигнализировала во Всемирную организацию здравоохранения по поводу какого-то нового штамма», — заключил академик РАН.