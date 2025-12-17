Онищенко заявил об отсутствии пандемии гриппа в России

Он добавил, что в 2025 году в стране не будет пандемии, так как нет предпосылок и того агрессивного штамма, который появился бы в мире. «Ни одна страна не сигнализировала во Всемирную организацию здравоохранения по поводу какого-то нового штамма», — заключил академик РАН.