Бойцы из зоны СВО отправляют обращения на прямую линию с Путиным

«Я являюсь владельцем участка в массиве “Садовый” аула Агой-Шапсуг. Планирую построить дом для своей семьи, мост к моему участку в аварийном состоянии, на балансе администрации не состоит и за него никто не отвечает. Мы не раз обращались коллективно в местную администрацию, но слышим только обещания закрыть мост и вывести наши земли за пределы населенного пункта. Прошу вас от лица всех жителей обратить на нас внимание и помочь в решении этой проблемы», — сказал участник СВО.